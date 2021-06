Hubbard erste Transgender-Teilnehmerin bei Olympia

Laurel Hubbard aus Neuseeland wird als erste Transgender-Sportlerin an Olympischen Spielen teilnehmen.

Laurel Hubbard aus Neuseeland wird als erste Transgender-Sportlerin an Olympischen Spielen teilnehmen. Die 43 Jahre alte Gewichtheberin, die als Mann geboren und 2012 zur Frau wurde, ist am Montag vom neuseeländischen Olympischen Komitee (NZOC) wie erwartet für die Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) nominiert worden.