DFB-Team droht Müller-Ausfall gegen Ungarn

Thomas Müller leidet an einer Kapselverletzung im Knie © FIRO/FIRO/SID

Bundestrainer Joachim Löw muss im entscheidenden EM-Gruppenspiel gegen Ungarn womöglich auf Thomas Müller verzichten. Der Anführer des deutschen Rekordmeisters Bayern München fehlte beim Training am Montagmorgen in Herzogenaurach aufgrund einer Kapselverletzung im Knie und droht für die Begegnung am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) auszufallen.