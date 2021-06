Boll und Co. hoffen auf EM-Medaillenregen als Appetitmacher für Tokio

Timo Boll und die deutschen Tischtennis-Asse hoffen bei der EM ab Dienstag in Warschau auf einen Medaillenregen als Appetitmacher für die Olympia-Wettbewerbe in Tokio (23. Juli bis 8. August). In Polens Hauptstadt gehören die Aktiven des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) nach ihren drei Titelerfolgen 2018 in Alicante gleich in vier der fünf Konkurrenzen wieder zum engeren Favoritenkreis.