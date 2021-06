Bisher 124 EM-Medaillen für deutsche Tischtennis-Asse

124 Medaillen stehen für das deutsche Tischtennis in der 57-jährigen EM-Geschichte vor Beginn der Einzel-Titelkämpfe am Dienstag zu Buche.

124 Medaillen stehen für das deutsche Tischtennis in der 57-jährigen EM-Geschichte vor Beginn der Einzel-Titelkämpfe am Dienstag in der polnischen Hauptstadt Warschau zu Buche. Den bislang letzten EM-Titel für den Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) vor der Corona-Pandemie gewann das Herren-Team 2019 bei der abgetrennt ausgetragenen Mannschafts-Europameisterschaft in Lissabon.