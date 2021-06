Nach Abschied bei Inter: Conte nimmt sich Sabbatical

Nach dem Scudetto und dem überraschenden Abschied von Inter Mailand nimmt sich Meister-Coach Antonio Conte (51) ein Sabbatical. "Es wird ein Jahr Pause sein, in der ich einiges vertiefen werde. Ich werde aufs Beste diese ungewollte Situation nutzen, und ich werde mich mehr der Familie widmen und mehr Fußball im Fernsehen sehen, der in ständiger Entwicklung ist", sagte der 51-Jährige im Interview mit Rai Radio 1 am Montag.