Vogts: "Der Fall Gosens muss ein Alarmsignal für den DFB sein"

Berti Vogts hat erneut Kritik an den Nachwuchsleistungszentren im deutschen Fußball geäußert.

"Robin Gosens hat nie in einem Nachwuchsleistungszentrum gespielt und erst über Umwege in den Profifußball gefunden. Ich sage: Gott sei Dank! Denn die Profiakademien der Bundesligaklubs und des DFB sind mir seit Jahren ein Dorn im Auge", schreibt der ehemalige Bundestrainer in seiner Kolumne bei t-online.