EM 2021: Hazard über Leistung, Verletzungen, Real Madrid, Sergio Ramos

In Topform ist er auch einer der Besten, das hat er unter anderem in seiner letzten Saison beim FC Chelsea eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Seit seinem Wechsel zu Real Madrid ist er aber nur noch selten an sein altes Leistungsniveau herangekommen.

"Ich habe mich dreimal am Knöchel verletzt, es kann sein, dass es nie mehr so wird, wie vor zehn Jahren. So ist das Leben", sagte der 30-Jährige, der 2019 für 115 Millionen Euro nach Spanien ging, weiter. Er wolle vor allem für die K.o.-Phase der Belgier am Leistungslimit sein.