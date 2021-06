EM 2021: UEFA blamiert sich bei Neuer-Diskussion - Kommentar von Pit Gottschalk

Das mit dem Blamieren gehört zwar zur unausgeschriebenen Jobbeschreibung eines jeden UEFA-Funktionärs. Im Fall von Manuel Neuer wäre eine Bestrafung aufgrund einer Spielführerbinde in Regenbogenfarben eine besondere Form der Pervertierung eigener UEFA-Werte gewesen.

Neuer weist auf Toleranz hin

Mit der Spielführerbinde in Regenbogenfarben wollte DFB-Kapitän Manuel Neuer im Frankreich-Spiel ein harmloses und doch wirkungsvolles Signal für mehr Toleranz setzen. Er sollte nicht alleine sein: Die Stadt München möchte die Allianz-Arena, wo am Mittwoch das abschließende Gruppenspiel gegen Ungarn stattfindet, ebenfalls in Regenbogenfarben erleuchtet sehen. (EM 2021: Deutschland - Ungarn, Mittwoch ab 21 Uhr im LIVETICKER)