Jon Rahm feiert bei US Open ersten Majorsieg - Martin Kaymer 26.

Der spanische Golfprofi Jon Rahm feiert nach dem Corona-Drama live im TV bei den US Open in Kalifornien seinen ersten Majorsieg. Martin Kaymer rutscht dagegen ab.

Der spanische Golfprofi Jon Rahm hat bei der US Open in La Jolla/Kalifornien seinen ersten Majorsieg gefeiert und sich wieder an die Spitze der Weltrangliste gesetzt.