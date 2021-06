NBA: Philadelphia 76ers scheitern an Atlanta Hawks trotz starkem Embiid

Die Philadelphia 76ers scheitern in den NBA-Playoffs überraschend an den Atlanta Hawks. Auch Joel Embiid kann Philly nicht vor der nächsten Enttäuschung bewahren.

Sixers schwer enttäuscht

"Wir waren in der Offensive einfach schlecht. Wir haben uns gegenseitig nicht vertraut", zeigte sich 76ers-Head-Coach Doc Rivers nach der Partie tief enttäuscht. Simmons zeigte sich derweil selbstkritisch. "Ich war überhaupt nicht in der Serie, was die Offensive betrifft. Es gibt jede Menge Dinge, an denen ich arbeiten muss", so der Australier. ( NBA-Playoffs: Alle Spiele und Ergebnisse )

Auch Superstar Joel Embiid zeigte sich am Boden zerstört. "Wir dachten, das wird unser Jahr. Es ist scheiße. Es gibt viel zu bedauern", so der 27-Jährige. Später fügte er in einem Twitter-Posting an: "Philly, ich liebe dich. Es tut mir so leid, dass ich euch wieder enttäuschen muss. Aber wenn es eines gibt, was ich hier gelernt habe, dann die Stärke, die diese Stadt hat. Und das ist der Grund, warum ich mit einem gerissenen Meniskus gespielt habe."