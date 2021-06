Schweiz hofft auf Schützenhilfe: "Haben die Pflicht erledigt"

Der Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic geht fest vom Einzug seiner Mannschaft als Gruppendritter ins Achtelfinale der Fußball-EM aus. "Wir können in den nächsten Tagen nichts mehr machen, aber ich bin optimistisch, dass wir ins Achtelfinale kommen", sagte der 57-Jährige nach dem wichtigen 3:1 (2:0) gegen die Türkei.

Auch Matchwinner Xherdan Shaqiri, der mit einem Doppelpack maßgeblich am Erfolg beteiligt war, blickt gespannt auf die kommenden Tage. "Wir müssen warten, was in der anderen Spielen passiert, und hoffen, dass es reicht. Dann müssen wir wieder Vollgas geben", sagte der frühere Bayern-Profi nach seiner Gala-Vorstellung: "Wir haben die Pflicht erledigt."