Italien: "Wir sind bereit, groß zu träumen"

Jetzt, so Chiesa weiter, "kommt das Beste. Es ist super, in Wembley zu spielen. Aber unser Ziel ist es, nach dem Achtelfinale noch einmal nach London zurückzukehren." In der englischen Hauptstadt finden auch die Halbfinals und das Endspiel statt. Doch zunächst wartet zum Start der K.o.-Runde am kommenden Samstag der Zweite der Gruppe C, Österreich oder die Ukraine, auf Italien.