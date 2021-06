Anzeige

WWE Hell in a Cell 2021: Dramatisches Finale der Lashley-McIntyre-Titelfehde WWE-Titelfehde endet dramatisch

Drew McIntyre verlor den Hauptkampf von WWE Hell in a Cell 2021 gegen Bobby Lashley © WWE

M. Hoffmann

Die Rivalität zwischen WWE-Champion Bobby Lashley und Drew McIntyre gipfelt bei Hell in a Cell auf packende Weise - wie geht es nun weiter?

Die WWE-Titelfehde zwischen Champion Bobby Lashley und Publikumsliebling Drew McIntyre hat mit einer abschließenden Käfigschlacht bei Hell in a Cell 2021 ein dramatisches Ende gefunden.

Am Ende eines spannenden und wendungsreichen Duells im titelgebenden Riesenkäfig verspielte McIntyre unter kontroversen Umständen seine laut Matchklausel letzte Chance, den "All Mighty WWE Champion" zu entthronen (Warum WWE-Star Bobby Lashley jahrelang in Deutschland lebte).

MVP dringt bei in den Käfig ein

McIntyres Kalkül, durch seine Forderung nach einem Hell in a Cell Match Lashleys Manager Montel Vontavious Porter (MVP) aus dem Spiel zu nehmen, ging nicht auf: MVP gelangte in den Käfig, als darin der Ringrichter k.o. ging und McIntyre den zweiten Offiziellen von außerhalb hereinbat, um stattdessen den Pinfall zu zählen.

MVP zog den zweiten Referee aus dem Ring und hielt ihn damit vom Zählen ab - musste dafür dann aber selbst Prügel von McIntyre einstecken, nachdem er merkte, dass die Käfigtur von außen wieder verschlossen worden war.

Nachdem der "Scottisch Warrior" MVP mit einem Claymore Kick niedergestreckt hatte, folgte die heiße Schlussphase des Matches mit diversen spektakulären Aktionen, unter anderem befreite sich McIntyre außerhalb des Rings aus Lashleys Aufgabegriff Hurt Lock, indem er sich und Lashley durch einen dort postierten Tisch feuerte.

Drew McIntyre erneut um Sieg gegen Bobby Lashley gebracht

Im Ring setzte McIntyre dann auch gegen Lashley zum finalen Claymore an - doch der wieder aufgewachte MVP hielt ihn dabei am Bein fest und gab Lashley die Gelegenheit, den aus dem Konzept gebrachten McIntyre einzurollen und zu pinnen.

Was ist der Titel-Plan für den SummerSlam?

Wer Lashley nun um den Titel herausfordert und wie es für McIntyre weitergeht, ist offen: Laut Medienberichten ist der diesjährige WWE Draft mit den Kaderwechseln zwischen RAW und SmackDown für Ende August / Anfang September nach dem SummerSlam geplant.

Wenn WWE auf Grundlage des kontroversen Finishs nicht doch noch eine Fortsetzung der Titelfehde ersinnt, brauchen beide also für den zur Megashow ausgebautem Slam in Las Vegas am 21. August neue Gegner aus dem bestehenden Montagskader.

Bei RAW gab es zuletzt Ansätze einer Story, in der MVP Ex-Champion Kofi Kingston bei der Ehre packte, ihm seine zuletzt ins Leere gelaufenen Titelambitionen vorhielt und sich ihm als Manager andiente. Es löste Spekulationen aus, ob Kingston McIntyre verraten und zum bösen "Heel" werden könnte. Stattdessen könnte Kingston in der jetzigen Konstellation auch Lashleys nächster Gegner werden.

Bianca Belair bleibt gegen Bayley Champion

Im zweiten Hell in a Cell Match des Abends verteidigte der bei WrestleMania gekrönte SmackDown-Damenchampion Bianca Belair den Titel gegen Ex-Titelträgerin Bayley. Belair siegte mit einer Variation ihres Finishers KOD (Kiss of Death), bei der sie Bayley auf eine Leiter krachen ließ.

Die weiteren Highlights:

- Die nach Cesaros vergeblichem Griff nach Reigns' Universal Title wiederaufgenommene Fehde des Schweizers gegen Seth Rollins setzte sich mit einem weiteren Duell der beiden Top-Techniker fort - diesmal mit einem Sieg für Rollins: Der konterte den von Legende Bret Hart übernommenen Sharpshooter Cesaros mit einem Small Package und konnte den "Swiss Superman" damit pinnen.

- In ihrem ersten größeren Match seit ihrem Verrat an The Fiend bei WrestleMania besiegte Alexa Bliss Shayna Baszler. Nachdem Bliss die frühere UFC-Kämpferin schon vor zwei Wochen mit seltsamen Spielchen malträtiert hatte, kam es auch nun zu "übernatürlichen" Vorgängen. Bliss verwirrte Baszler, indem sie deren Partnerin Nia Jax zu hypnotisieren schien und strich am Ende mit der Flugaktion Twisted Bliss den Sieg ein.

- In der bei SmackDown zuletzt wiederaufgenommene Fehde der ewigen Rivalen Kevin Owens und Sami Zayn punktete diesmal Zayn, indem er Owens' Arm in der Ringecke übers Seil einklemmte und dann seinen Helluva Kick anbrachte.

- Ohne klares Ergebnis endete das zweite Damentitelmatch zwischen RAW-Titelträgerin Rhea Ripley und Charlotte Flair. Ripley handelte sich die Disqulaifikation ein, indem sie außerhalb des Rings die Abdeckung des Kommentatorenpults gegen die Tochter von Ric Flair einsetzte. Ripley behielt dadurch den Titel und schien damit Leben zu können, Flair blickte ihr wütend hinterher - das letzte Wort wird hier noch nicht gesprochen sein.

WWE Hell in a Cell 2021 - Die Ergebnisse: