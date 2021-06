Formel E: Wehrlein verpasst erneut ersten Sieg

Der frühere Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein hat seinen ersten Sieg in der Formel E erneut dramatisch verpasst. Der 26-Jährige im Porsche fuhr am Sonntag im zweiten Rennen in Mexiko trotz einer starken Leistung nur auf den zweiten Platz. Am Vortag war Wehrlein der Rennerfolg noch wegen fehlerhafter Angaben seines Werksteams zur Reifenwahl aberkannt worden. Porsche hatte daraufhin Berufung eingelegt.