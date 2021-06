Basketball, Supercup: DBB-Auswahl gewinnt in Hamburg

Beste Werfer für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB), die noch ohne Starspieler Dennis Schröder antrat, waren erneut Joshiko Saibou (18) sowie Andreas Obst (13). Am Montag ist der Kader mit Schröder und den drei in der Hansestadt noch nicht eingesetzten Profis des deutschen Meisters Alba Berlin dann komplett.

Generalprobe gegen Senegal

Am Donnerstag steht die Generalprobe gegen den Senegal an, bevor es in Split/Kroatien (29. Juni bis 4. Juli) um das Ticket für die Sommerspiele in Tokio geht. Zuletzt hatte ein deutsches Basketball-Team 2008 in Peking an Olympia teilgenommen.