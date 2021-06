WM: Grünes Licht für Haaland - Norwegen lehnt WM-Boykott ab

Die Boykott-Bewegung war von Erstligist Tromsö IL ins Leben gerufen worden und hatte breite Unterstützung vor allem im Fanlager, aber auch bei anderen Spitzenklubs erfahren. Hintergrund waren Berichte über Tausende tote Gastarbeiter in Katar. Der Verband NFF lehnte einen Verzicht auf die Endrunde ab und will weiter sportpolitischen Druck auf den Wüstenstaat und Weltverband FIFA ausüben.

In der WM-Qualifikation belegt Norwegen in seiner Gruppe G nach zwei Siegen in drei Spielen nur Rang vier. Gegen die Türkei hatten Haaland und Co. eine empfindliche 0:3-Niederlage kassiert. Vor allen drei Partien machte das "Landslaget" mit T-Shirts und anderen Gesten auf die Menschenrechtslage in Katar aufmerksam.