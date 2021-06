EM 2021: Österreich hofft gegen Ukraine auf Marko Arnautovic

Vor dem "großen Finale" gegen die Ukraine fiebert ganz Fußball-Österreich der Rückkehr seiner Lebensversicherung Marko Arnautovic entgegen. "Rette uns!", titelte die Krone vor dem Endspiel am Montag (EM 2021: Ukraine - Österreich, Montag ab 18 Uhr im LIVETICKER ) in Bukarest ganz dramatisch und forderte: "Marko, du musst es richten."

Nach der Beleidigung eines Gegenspielers im Auftaktspiel gegen EM-Neuling Nordmazedonien (3:1) war Arnautovic von der UEFA gegen die Niederlande (0:2) auf die Tribüne verbannt worden . Im alles entscheidenden Spiel der Gruppe C gegen die Ukraine - für die beiden punktgleichen Teams geht es um den erstmaligen Einzug in die EM-K.o.-Runde - darf Team Austria um den deutschen Teamchef Franco Foda wieder auf seinen Star vertrauen. (Ergebnisse und Spielplan der EM)

"Arnautovic ist ein absolutes Mentalitätsviech"

"Er ist ein absolutes Mentalitätsviech", sagte Hoffenheims Christoph Baumgartner, der die vielen Qualitäten des China-Legionärs lobte. Arnautovic könne man immer den Ball zuspielen, erklärte Baumgartner, "selbst wenn er drei Spieler um sich hat. Dann hält er einen mit der Hand weg, dem anderen stellt er den A.... rein und den dritten macht er mit den Füßen weg." ( Bericht: So tickt Bad Boy Arnautovic )

Martin Hinteregger schlug zuletzt in die gleiche Kerbe. "Ich würde mich als Gegenspieler anscheißen, wenn der Marko von Anfang an spielen würde", sagte der Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt. Und Aleksandar Dragovic von Bayer Leverkusen ergänzte: "Er kann alles, was wichtig für uns ist."