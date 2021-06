Leichtathletik: Niklas Kaul mit Problemen - Schäfer-Absage nach Impf-Drama

Niklas Kaul hat beim Mehrkampf-Meeting in Ratingen Probleme © Imago

Nach dem Impf-Drama um Carolin Schäfer siegt eine Kanadierin beim Mehrkampf-Meeting in Ratingen. Niklas Kaul liefert einen durchwachsenen Olympia-Härtetest ab.

Kai Kazmirek hat zum zweiten Mal den Zehnkampf von Ratingen gewonnen, Weltmeister Niklas Kaul lieferte bei der Hitzeschlacht am Niederrhein einen durchwachsenen Olympia-Härtetest über acht Disziplinen ab.

Kaul bricht ab

Kaul, jüngster Weltmeister der Geschichte, lag in Ratingen zur Halbzeit auf Platz acht und mit 4009 Punkten unter seinem Durchgangswert in Götzis Ende Mai (4126), arbeite sich dann aber am Sonntag vor allem durch eine persönliche Bestleistung über 110 m Hürden (14,26) auf Platz fünf vor.