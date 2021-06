FC Barcelona: Joan Laporta kritisiert Paris Saint-Germain wegen Wijnaldum-Transfer

Laporta: "Verein zahlt das Doppelte und schnappt ihn uns weg"

Der Nationalmannschaftskollege von Depay stand bei mehreren europäischen Top-Klubs hoch im Kurs. Am Ende unterschrieb er bei Paris Saint-Germain und entschied sich gegen ein Engagement in Spanien.

"Das ist eine Frage, die analysiert werden muss. Wir schauen uns einen Spieler an, wir arbeiten mit ihm und dann kommt ein Verein, zahlt das Doppelte und schnappt ihn uns weg. Der Spieler, der in einem bestimmten Alter ist, schätzt das Gehalt mehr als bei einem Verein mit Erfolgsaussichten zu sein", kommentiere Laporta die Umstände des Wechsels von Wijnaldum.

Ginter offenbar in Barcas Visier

Auf der DFB-Pressekonferenz am Donnerstag in Herzogenaurauch erklärte Ginter: "Zur aktuellen Lage: Es gibt gar nicht so viel zu besprechen, weil es noch keine Gespräche gab. Es gab noch keine Verhandlungen oder andere Gespräche bezüglich des Vertrages, was ja auch ganz normal ist während eines Turniers", sagte der Weltmeister von 2014.