EM 2021: UEFA ermittelt gegen DFB - wegen Kapitänsbinde von Manuel Neuer

Beim letzten deutschen EM-Gruppenspiel gegen Ungarn am Mittwoch (EM 2021: Deutschland - Ungarn, Mittwoch ab 21 Uhr im LIVETICKER) soll die Münchner Arena in Regenbogen-Farben erstrahlen - als "sichtbares Zeichen der Solidarität mit der LGBTI-Community in Ungarn", wie es in einem fraktionsübergreifenden Antrag des Münchner Stadtrats heißt.