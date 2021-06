Ukraines Schewtschenko mahnt vor "Finale" gegen Österreich

Der ukrainische Fußball-Nationaltrainer Andrej Schewtschenko hat vor dem "Finale" um den erstmaligen Einzug ins EM-Achtelfinale gegen Österreich zur Vorsicht gemahnt. "Wir fühlen eine enorme Verantwortung. Jeder Fußballer will gewinnen und wir bereiten uns sehr intensiv vor", sagte Schewtschenko vor dem Duell am Montag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Bukarest.