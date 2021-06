EM 2021 heute: Russland - Dänemark und Belgien live im TV, Stream, Ticker

In der Gruppe B kann noch viel passieren. Nur Belgien ist bisher qualifiziert. Dänemark will gegen Russland siegen - für Christian Eriksen. Wird es kurios?

In Gruppe B geht es am Montag um alles! Läuft es im Vierkampf von Russland, Dänemark, Finnland und den bereits qualifizierten Belgiern ganz kurios, muss am Ende sogar die Fairplay-Wertung entscheiden, wer weiterkommt!