EM 2021: In Spanien geht die Angst um! Die Gründe fürs EM-Zittern

Spanien und große Fußball-Turniere? Das hat in jüngerer Vergangenheit fast immer gepasst.

Auch bei dieser EM sprach im Vorfeld vieles dafür, dass die Spanier zu den Titel-Favoriten zählen: eine auf dem Papier leichte Gruppe, Heimspiele in Sevilla und ein Kader mit vielversprechenden Spielern - die Erwartungen auf der iberischen Halbinsel Land waren entsprechend hoch.

Doch nach zwei ernüchternden Unentschieden sieht die spanische Fußballwelt ganz anders aus. Es herrscht Alarmstimmung - genauer gesagt: "Alarm in Rot!", wie die spanische as nach dem zweiten Gruppenspiel gegen Polen titelte. Die Marca schreibt: "Spaniens Frustration bei der EM geht weiter."

Spanien nutzt spielerische Überlegenheit nicht

Doch die Kritik von außen wird nicht kleiner, im Gegenteil. Denn der Weltmeister von 2010 macht viel zu wenig aus seiner spielerischen Überlegenheit auf dem Platz. So hat Spanien nach zwei Spieltagen die mit Abstand meisten Pässe im Turnier (1712) gespielt - und daraus fast nichts Zählbares gemacht. Gegen Schweden kreierte die Mannschaft immerhin noch einige gute Chancen, aber gegen Polen drang die Offensive kaum noch in den gegnerischen Strafraum vor.

Den fehlenden Drang nach vorne bemängelt auch SPORT1- Experte Mario Basler. "Spanien spielt derart veraltet und so einen langsamen Fußball, nur hintenrum", wunderte er sich im EM Doppelpass auf SPORT1 .

Spanien führt Statistiken an und bleibt trotzdem harmlos

So schaffte Schweden fast die Sensation, als Marcus Berg freistehend zwei Meter vor dem Tor vergab. Auch Polen nutzte neben dem Treffer durch Robert Lewandowski die kleinen Unsicherheiten der spanischen Abwehr aus, kam mit mehreren guten Chancen vor das Tor und scheiterte an Pfosten und Latte. (Tabellen der EM)

Basler: "Wie konnten wir gegen Spanien 0:6 verlieren?"

So verwundert es nicht, dass erste Stimmen aus Spanien mehr Einsätze von erfahreneren Spielern fordern. Einer, der sicherlich für den magischen Moment sorgen könnte, wäre Thiago. Doch der ehemalige Bayern-Profi stand bei dieser EM erst 30 Minuten auf dem Platz, obwohl er im Saisonfinale für Liverpool wieder regelmäßig spielte.

Die Stimmung ist angespannt, die Unterstützung der kritischen spanischen Fans bröckelt. "Normalerweise steht bei solchen Turnieren alle Welt hinter ihrer jeweiligen Mannschaft...", erwähnte Alvaro Morata nach erneuten Pfiffen vielsagend. Der Stürmer ist die tragische Figur in Enriques Team: Der Coach hielt nach großer Kritik an Morata fest, der dankte es mit dem Tor gegen Polen, war nach weiteren vergebenen Großchancen dann aber doch wieder der Verlierer und unfreiwillige Hauptdarsteller in zynischen Internet-Clips.