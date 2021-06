Radsport: Schachmann zum zweiten Mal deutscher Meister

Als deutscher Meister nach Tokio: Radprofi Maximilian Schachmann hat zum zweiten Mal nach 2019 die deutschen Straßenrad-Meisterschaften gewonnen und rund einen Monat vor dem olympischen Straßenrennen in Japan einen Prestigeerfolg erzielt. Der 27 Jahre alte Allrounder siegte am Sonntag nach 185,3 km und sicherte sich das begehrte Jersey mit dem schwarz-rot-goldenen Brustring.

Bei der in knapp einer Woche startenden Tour de France wird es auf Schachmanns Schultern aber nicht zu sehen sein. Der Berliner bereitet sich in Spanien auf die Sommerspiele in Tokio vor und verzichtet auf einen Start bei der Frankreich-Rundfahrt.