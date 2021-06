Kjaer mit Appell: "Lasst Christian die Zeit mit seiner Familie"

Eriksen war nach Einsetzung eines Defibrillators am vergangenen Freitag aus dem Krankenhaus entlassen worden, derzeit versucht er sich gemeinsam mit seiner Freundin und den beiden gemeinsamen Kindern in seiner Villa im Odenser Nobelstadtteil Hunderup zu erholen. Kjaer war in den dramatischen Minuten der Rettung eine der Schlüsselfiguren, die Lobeshymnen auf ihn halten weiter an.