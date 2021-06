DTM: Audi-Pilot van der Linde gewinnt in Monza

Van der Linde übernimmt die Führung

Die besten Deutschen beim DTM-Neustart im Königlichen Park waren Maximilian Götz (Mercedes) als Dritter im ersten Rennen und Ex-Meister Marco Wittmann (BMW), der am Sonntag Fünfter wurde. Titelverteidiger René Rast konzentriert sich in diesem Jahr auf die Formel E.

Nach dem werksseitigen Ausstieg von Audi mit dem Ende der abgelaufenen Saison musste Serienchef Gerhard Berger ein neues Format entwickeln. Die nun eingesetzten GT3-Fahrzeuge sind deutlich näher an den Serienfahrzeugen als die spektakulären Prototypen der Vergangenheit, allerdings muss sich die DTM nun unter mehreren GT3-Rennserien behaupten ( So skizzierte Gerhard Berger bei SPORT1 die Zukunft der DTM ).

Die Markenvielfalt in der DTM hat durch die Abkehr vom sogenannten Class-One-Reglement zugenommen. Mercedes, BMW, Audi, Ferrari und Lamborghini - jeweils organisiert in Privatteams - waren in Monza am Start, im Saisonverlauf wird auch McLaren mitmischen.