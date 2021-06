EM 2021: BVB-Star Sancho wegen möglichem United-Transfer außen vor?

Null Einsatzminuten bei der EM für England - und das, obwohl die Three Lions bislang in der Offensive alles andere als überzeugen konnten.

"Wenn dein Spiel darauf ausgelegt ist, dass deine Außenspieler ins Dribbling gehen, warum spielen dann nicht Jack Grealish und Sancho, zwei, die darin zu den Besten gehören", schrieb der 35-Jährige in seiner Kolumne in der Times .

Jadon Sancho: In England unter dem Radar

"Sanchos Leistungen in Dortmund sind in England immer noch nicht bei der breiten Masse angekommen", fügte der Journalist und Premier-League-Experte Raphael Honigstein hinzu. "Der Druck aus der Masse auf Southgate ist nicht so präsent, weil Sancho in der Nationalelf bisher nicht so brilliert hat."