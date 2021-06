Javi Martínez vom FC Bayern zu Qatar SC in Katar

Javi Martínez schlägt das nächste Kapitel in seiner Karriere auf und schließt sich einem neuen Verein an. Nach Spanien kehrt er nicht zurück.

Der spanische Defensivspieler heuert bei Qatar SC in der katarischen ersten Liga an. Auf dem Twitter-Kanal des Klubs meldete sich der 32-Jährige mit folgenden Worten: "Hallo an alle meine Sportfreunde in Katar. Ich freue mich euch mitteilen zu können, dass ich euch sehr bald sehen werde."