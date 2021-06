Formel 3: David Schumacher bleibt ohne Punkte

Rennfahrer David Schumacher wartet in seiner zweiten Formel-3-Saison weiter vergeblich auf den Befreiungsschlag. Auch in den Rennen vier, fünf und sechs blieb der 19-Jährige am Wochenende in Le Castellet ohne Punkte. Im Hauptrennen am Sonntag landete er nur auf dem völlig enttäuschenden 27. Platz am Ende des Feldes.