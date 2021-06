EM 2021: Robin Gosens ein Thema beim FC Barcelona

Bei Atalanta Bergamo spielte er sich somit nicht nur in das Notizbuch von Joachim Löw, sondern auch in die von etlichen Top-Klubs.

Noch nie spielte er in der Bundesliga. Diesen Traum möchte sich Gosens aber zeitnah erfüllen. Im SPORT1 -Interview im März sagte er : "Eines Tages in die Bundesliga zu wechseln, bleibt mein großer Traum ist. Das weiß auch Atalanta, da gibt’s überhaupt keine Geheimnisse, das habe ich immer offen kommuniziert."

Gosens als Schalke-Fan nach Dortmund?

Gosens-Vertrag bei Atalanta Bergamo bis 2023

Dass Angebote für ihn kommen werden, davon ist auszugehen, zumal er bislang einer der Überraschungen bei dieser EM ist. Auf Teufel komm' raus will der neue Fan-Liebling des DFB aber keinen neuen Verein suchen, denn mit Atalanta würde er auch in der kommenden Saison in der Champions League spielen.

"Ich muss in diesem Sommer nicht unbedingt den nächsten Schritt machen", sagt Gosens bei SPORT1: "Wenn was Interessantes kommt, was mich in meiner Entwicklung auf die nächste Stufe heben kann, dann werde ich darüber nachdenken."