Olympia-OK testet Transport der Athleten zur Eröffnungsfeier

Im Vorfeld der Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) haben die Organisatoren den Transport der Athleten zur Eröffnungsfeier simuliert.

Im Vorfeld der Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) haben die Organisatoren den Transport der Athleten zur Eröffnungsfeier simuliert. Dabei wurden Hunderte Schauspieler mit zahlreichen Bussen vom Olympischen Dorf in Harumi zum Olympiastadion gefahren und dort bei strömendem Regen in festen Gruppen zum Stadion geführt.