Kaiserslautern vor Transfer von Zimmer - Leihe bei Götze angepeilt

Der 1. FC Kaiserslautern ist drauf und dran, zwei wichtige Transfers einzutüten. Nicht nur bei Felix Götze bahnt sich eine Einigung an.

Wie SPORT1 weiß, wird Fanliebling und Kapitän Jean Zimmer, der in der Rückrunde der alten Saison von Fortuna Düsseldorf ausgeliehen und einer der Garanten für den Klassenerhalt war, in den nächsten Tagen einen Dreijahresvertrag bei den Pfälzern unterschreiben.

Eine grundsätzliche Einigung zwischen den Vereinen besteht. Zimmer nahm am Samstag schon nicht mehr am Training des Zweitligisten teil. Die Ablösesumme von ursprünglich 750.000 Euro, die der FCK aufgrund von Corona nicht zahlen kann, liegt nun im mittleren sechsstelligen Bereich. Mit Zimmer bleibt damit eine absolute Identifikationsfigur am Betzenberg.