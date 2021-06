WWE: Becky Lynch bei Comeback-Training gesichtet

The Man wird The Mum! Die größten WWE-Momente von Becky Lynch

Becky Lynch ist im WWE Performance Center in Orlando gesichtet worden. Ihre Rückkehr aus der Baby-Pause naht - wird der SummerSlam die Bühne?

Laut übereinstimmenden Medienberichten der US-Portale Pro Wrestling Insider, Fightful und Wrestling Observer wurde "The Man" vergangene Woche im Performance Center von WWE in Orlando beim Training gesichtet, ihre Rückkehr in den Ring ist wohl nur eine Frage der Zeit.