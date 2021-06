Bundestrainer moniert möglichen Regelverstoß bei Crousers Kugelstoß-Weltrekord

Lang wies darauf hin, dass "das Berühren der Oberkante eigentlich nicht erlaubt ist". Es sei aber "keine einfache Entscheidung" und "für die Kampfrichter in der hohen Geschwindigkeit kaum zu erkennen".

Dass die Kampfrichter Crouser bei den US Trials in Eugene bewusst einen irregulären Versuch durchgehen ließen, glauben Lang und Richter nicht. "Ich weiß nicht, ob dies im Regelwerk so genau festgelegt ist oder ob es eher eine Grauzone darstellt, die den Kampfrichtern freien Raum bei der Entscheidung lässt", sagte Richter, Lang mutmaßte sogar, dass "er damit keinen Vorteil gewinnt":