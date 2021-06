NBA: Kevin Durant und die Nets trotz historischer Gala raus

Bei einem epischen Playoff-Showdown in der NBA setzte sich das Team um Superstar Giannis Antetokounmpo nach einem furiosen und erst in der Overtime entschiedenen Duell mit den Brooklyn Nets mit 115:111 durch. Der "Greek Freak" lieferte dabei starke 40 Punkte, 13 Rebounds und fünf Assists, wurde aber von einem Alleskönner auf der anderen Seite sogar noch überschattet.

Kevin Durant stellte mit 48 Punkten einen NBA-Rekord auf und schrieb damit nach seiner irrwitzigen Gala in Spiel 5 erneut Geschichte. Nie zuvor konnte ein Spieler in einem Game 7 so viele Körbe erzielen, neun Rebounds und sechs Assists legte der Brooklyn-Star noch oben drauf.

"Wir haben während des gesamten Serie Haltung gewahrt", sagte Antetokounmpo. Selbst der stets so dominante Grieche war nach dem Spiel aber sichtlich platt, und fasste das Duell mit den Nets so zusammen: "Wir waren 2:0 hinten, wir konnten zurückkomen. Wir haben ein Spiel verloren, in dem wir 15 Punkte vorne waren. Und entgegen aller Erwartungen sind wir in Spiel sieben hierher gekommen und haben KD (Kevin Durant) verteidigt und den Sieg geholt."