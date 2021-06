Ungarn-Trainer Rossi: "Fühle mich wie ein Kind im Freizeitpark"

In der Gruppe F hat Co-Gastgeber Ungarn, der am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) zum Abschluss der Vorrunde in München auf das DFB-Team trifft, aktuell einen Zähler auf dem Konto und immer noch Chancen auf das Achtelfinale. Im Parallelspiel der Gruppe in Budapest trifft am Mittwoch Portugal auf die Franzosen.