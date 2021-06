BVB-Abschied? So nah ist ein Sancho-Deal mit Manchester United

Geht er in diesem Sommer wirklich?

BVB lehnt Angebote von Manchester United ab

Nach SPORT1 -Informationen lag die erste Offerte bei etwas mehr als 70 Millionen Euro, die zweite nun bei rund 85 Millionen Euro - allerdings bereits inklusive möglicher Bonuszahlungen. Die BVB-Verantwortlichen fordern hingegen weiterhin 90 Millionen Euro als Garantiesumme - plus etwaige Zusatzerlöse!

Ein mögliches Hindernis: die Bewertung der tatsächlichen Fähigkeiten des 21 Jahre alten Offensivkünstlers. Die Wahrnehmung von Sancho in England ist eine ganz andere als in Deutschland, wo er die Bundesliga in den vergangenen beiden Spielzeiten verzauberte.