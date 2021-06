Regensburg: Caster Semenya rennt Olympia-Norm weiter hinterher

Bitterer Tag für Caster Semenya. Auch in Regensburg scheitert die 30-Jährige beim Versuch, sich für die Olympischen Spiele in Tokio zu qualifizieren.

Südafrikas Leichtathletik-Star Caster Semenya (30) ist am Samstag in Regensburg bei einem weiteren Versuch gescheitert, sich für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) zu qualifizieren.