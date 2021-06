Arjen Robben: Ex-Bayern-Star beim FC Groningen in U18 - hängt er Saison dran?

Er wäre so gern dabei gewesen bei der EM, wo gegenwärtig mancher Jungspund im Blickpunkt steht wie der erst 17 Jahre alte Dortmunder Jude Bellingham für England oder der Pole Kacper Koslowski, der erst am 16. Oktober sein 18. Lebensjahr vollendet.

Robben trainiert mit dem Groninger Nachwuchs

So oder so: Mit seinem Einsatz befeuerte Robben erneut die Spekulationen, er könne nach der Sommerpause weiterhin aktiv sein für Groningen - zumal der Routinier niederländischen Berichten zufolge zuletzt auch deshalb zwei Wochen mit dem heimischen Nachwuchs trainiert haben soll.

Dass Robben nach wie vor Spaß am Fußball hat, ist bekannt: Erst Anfang Mai hatte der in der Vergangenheit so oft verletzungsgeplagte 37-Jährige erstmals bei Groningen in der Startelf gestanden und dabei prompt zwei Vorlagen zum 4:0 (1:0) beim FC Emmen beigesteuert.