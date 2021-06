ELF: Panthers Breslau gewinnen Premierenspiel

Die Panthers Breslau aus Polen haben das erste Spiel der neu gegründeten European League of Football (ELF) gewonnen. Beim Punktefestival im Heimspiel gegen die Cologne Centurions um den NFL-Erfahrenen Chris Ezeala hieß es am Ende 55:39. Rund 18 Monate nach Bekanntgabe der Gründung der neuen europäischen Liga war um 18.00 Uhr der erste Kick off der Premierensaison erfolgt.

Sechs Deutsche Mannschaften sowie die beiden Teams aus Spanien und Polen kämpfen in zwei Divisionen um den Titel, der am 26. September in Düsseldorf vergeben wird. Commissioner Patrick Esume war sich schon vor dem ersten Spiel sicher, dass die ELF "von Anfang an die europäische Spitzenliga sein wird, nicht nur medial sondern auch sportlich." Das punktreiche Auftaktspiel und das spannende Folgeduell scheinen den 47-Jährigen zu bestätigen.