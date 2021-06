Page mit Zuversicht: "Wir wollen den Job erledigen"

"Es ist eine große Herausforderung. Sie sind in einer tollen Form. Aber wir wollen gewinnen, wir wollen den Job erledigen und uns für das Achtelfinale qualifizieren. Wir glauben daran", sagte Page vor dem Duell am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF) in Rom gegen die Squadra Azzurra. (NEWS: Alles zur EM)