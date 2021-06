Jim Hines wurde vom 100-Meter-Giganten zum NFL-Flop

Jim Hines war Hauptdarsteller der legendären "Night of Speed", Olympiasieger, Weltrekordler. Mit 22 startete er in der NFL neu - legendär erfolglos.

Eine Schallmauer, zwei Rennen, drei Weltrekorde - der Abend des 20. Juni 1968 sollte als "Night of Speed" in die Leichtathletik-Geschichte eingehen.

"Night of Speed": Armin Hary dreimal getoppt

"Eine solche Nacht wird es kaum wieder geben. Es war die größte Sprintserie in der Geschichte der Leichtathletik. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass in absehbarer Zeit etwas Ähnliches passieren wird", sagte Hines am Ende dieses historischen Tages in Hughes Stadium im kalifornischen Sacramento. Und sollte damit bis heute recht haben.