Supercup: Italien schlägt auch Tschechien

Noch ohne Starspieler Dennis Schröder, der am Montag zum Team stoßen wird, trifft die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) auf Tunesien (20.30 Uhr/jeweils MagentaSport ). Das Auftaktspiel hatte die deutsche Mannschaft am Freitag 95:62 gegen Tschechien gewonnen.

Nach dem Supercup, bei dem Rödls Team am Sonntag (20.30 Uhr) das abschließende Duell mit Italien absolviert, steigt in Heidelberg am kommenden Donnerstag die Generalprobe gegen den Senegal, bevor es in Split/Kroatien (29. Juni bis 4. Juli) um das Ticket für die Sommerspiele in Tokio geht.