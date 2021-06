Ronaldo vs. Deutschland: Neuer Rekord-Jagd bei Portugal-Superstar / Daei-Bestmarke wackelt

Cristiano Ronaldo schickt sich bei der Europameisterschaft erneut an, in Portugals Nationalmannschaft Geschichte zu schreiben. Der Superstar, unlängst zum ersten Spieler in der EM-Geschichte aufgestiegen, der an insgesamt fünf Turnier teilnahm (2004, 2008, 2012, 2016 und 2020), erzielte im zweiten Gruppenspiel gegen Deutschland die Führung für sein Land (15.). (NEWS: Alles zur EM)