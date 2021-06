Italien: Mancini kündigt Verratti-Rückkehr an

Italiens Trainer Robert Mancini hat die Rückkehr von Mittelfeldchef Marco Verratti für das Gruppenfinale am Sonntag gegen Wales in Rom angekündigt.

Italiens Trainer Robert Mancini hat die Rückkehr von Mittelfeldchef Marco Verratti für das Gruppenfinale am Sonntag (18.00 Uhr MESZ/ZDF) gegen Wales in Rom angekündigt. "Er hat ein paar Tage mit der Mannschaft trainiert. Er ist fit und brennt", sagte Mancini am Samstag.