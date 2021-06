Rad-DM: Brennauer zum vierten Mal deutsche Zeitfahr-Meisterin

Öschelbronn (SID) - Die frühere Weltmeisterin Lisa Brennauer hat sich bei der Straßenrad-DM in Öschelbronn zum vierten Mal den Titel im Einzelzeitfahren geholt. Die 33-Jährige aus Kempten setzte sich am Samstag in Öschelbronn/Baden-Württemberg über 30,5 km in 40:33 Minuten deutlich vor Titelverteidigerin Lisa Klein (Saarbrücken/41:04) durch. Dritte wurde Hannah Ludwig (Heidelberg/41:34).