Formel 1: Mick Schumacher mit Unfall bei Qualifying vor Frankreich-GP

Mick Schumacher ist beim Qualifying vor dem Großen Preis von Frankreich in Frankreich ein Dreher unterlaufen, der mit einem Crash in die Mauer endete.

Der Haas-Pilot verursachte damit Rote Flaggen in Q1, 22 Sekunden vor Schluss wurde der Durchgang abgebrochen. Bei dem leichten Einschlag mit dem Heck blieb Schumacher wohl unversehrt. Der 22-Jährige schaffte es mit seiner Zeit in die zweite Quali-Runde, konnte an dieser aber nicht mehr teilnehmen.