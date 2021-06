EM 2021: Debatte um Leroy Sané - di Salvo mit klarer Meinung

Sané oder Havertz: So könnte Löw das Offensiv-Dilemma lösen

Leroy Sané polarisiert. Beim EM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft saß er nur auf der Bank, ein ehemaliger Bayern-Stürmer glaubt aber weiter an ihn.

Weltklasse oder doch nur gehobener Durchschnitt? Unterschiedsspieler oder Mitläufer? An Leroy Sané scheiden sich die Geister, nicht erst, seit der Angreifer bei seinen Joker-Einsätzen bei der EM gegen Frankreich und Portugal in 19 Minuten Spielzeit wenig Bleibendes hinterließ. ( EINZELKRITIK: Note 1 für DFB-Star )

Der ehemalige Bayern-Spieler Antonio di Salvo hat in der Debatte um den deutschen Nationalspieler eine klare Meinung.

"Leroy wird nicht überschätzt. Er ist ein klasse Spieler, das hat er schon oft genug unter Beweis gestellt, nicht zuletzt bei Manchester City, wo er eine klasse Saison hatte. Auch bei Bayern hat er immer wieder seine guten Momente. Ich glaube, dass Leroy Spiele und Selbstvertrauen braucht", sagt der Ex-Stürmer, der als Co-Trainer der deutschen U21 vor wenigen Tagen Europameister wurde, in der neuesten Folge des SPORT1-Podcasts "Meine Bayern-Woche" .

"Wir wissen alle, dass der Knoten noch nicht geplatzt ist. Aber ich hoffe, dass das so schnell wie möglich der Fall sein wird. Da lauert so viel Potenzial in ihm und es wäre schade, wenn er das nicht vollkommen abrufen kann. Warum auch immer", ergänzte der 42-Jährige.