Ridle Baku: Antonio Di Salvo erklärt Entscheidung mit Joachim Löw

"Dass Ridle nicht für den EM-Kader nominiert sein würde, wussten wir erst relativ kurzfristig", erklärte der Assistenz von Stefan Kuntz. "Dieses Jahr war alles durch Corona ein bisschen schwieriger. Das ging durch Telefonate und Videokonferenzen. Die Jahre zuvor war es tatsächlich so, dass wir uns in Frankfurt getroffen haben, mit beiden Trainerteams von der A-Nationalmannschaft und der U21."

Dieses Jahr alles anders - die Entscheidung über die Baku-Nichtnominierung fiel also am Telefon und nicht von Angesicht zu Angesicht.

Dabei glaubte auch das U21-Trainerteam lange Zeit an Bakus Sprung in den EM-Kader, denn "die Leistungen waren gut. Wir haben bis zum Schluss gewartet und wollten Jogi und sein Trainerteam nicht unter Druck setzen."

Am Ende fiel die Entscheidung gegen den Ex-Mainzer aus; kein Grund aber, dass das auch in Zukunft so bleiben muss. Di Salvo nämlich glaubt an Bakus Nominierung.