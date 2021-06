Ryan Crouser mit irrem Kugelstoß-Rekord: Ein Regel-Detail verwundert

Ryan Crouser sagte hinterher, dass er es schon ahnte, als die Kugel seine Finger verlassen hatte - und es sah auch so aus.

"Ich wollte diesen Weltrekord schon so lange. Jetzt fällt eine Riesenlast von mir", sagte der 28 Jahre alte Crouser, nachdem er die Schockwellen weit über die Leichtathletik-Welt hinaus gesandt hatte.

Wie hat er das gemacht? SPORT1 hat sich in der deutschen Kugelstoßer-Szene nach Erklärungsansätzen umgehört - und ist dabei auch auf Verwunderung über ein Regel-Detail gestoßen.

Ryan Crouser: Kugel-Koloss ist "Modellathlet"

"Es hat sich angekündigt, er hat so stabil über 22 Meter die ganze Zeit gestoßen, da war klar, dass irgendwann der weite Stoß kommen musste", sagt Steven Richter, das größte deutsche Talent im Kugelstoßen zu SPORT1 .

Olympia-Titelverteidiger Crouser hatte seit 2019 schon mehrfach Weiten erreicht, die nach Barnes niemand mehr hingelegt hatte - und sich damit mehr und mehr als Ausnahmeerscheinung profiliert. Auch Bundestrainer Sven Lang meint daher zu SPORT1 , dass er "nicht überrascht" über Crousers Rekord sei. Er sei "auf einem äußerst hohen Niveau so stabil, dass es nur eine Frage der Zeit war, dass der alte Rekord überboten wurde".

Hobby-Angler Crouser habe "sehr gute körperliche Voraussetzungen, mit seiner Größe und allgemein der Statur", ergänzt Richter. Die Voraussetzungen hält Crouser mit einem prall gefüllten Ernährungsplan aufrecht: Zwei große Burritos am Morgen, ein Pfund Steak am Mittag, auf ihn zugeschnittenes Liefer-Essen am Abend. Als Selbstbelohnung für den Rekord stand ein "schöner Doppel-Doppel-Hamburger" auf dem Menü. Als Kugelstoßer sei der Koloss "ein Modellathlet", sagt Lang.